AS Siap Siaga terhadap Kemungkinan Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Menjelang dua hari sebelum hari Natal terkait "hadiah Natal" yang diperingatkan oleh Korea Utara, Amerika Serikat (AS) sibuk mempersiapkan diri atas kemungkinan provokasi Korea Utara, dan pergerakan militer Korea Utara juga terlihat di dalam citra satelit.Citra satelit menunjukkan gambaran sebuah struktur yang dibutuhkan untuk membangun tempat peluncuran di sebuah pabrik di provinsi Pyongan Selatan. Struktur itu tidak ditemukan pada bulan Agustus lalu.Direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies, Jeffrey Lewis menganalisis struktur itu menjadi bukti bahwa Korea Utara siap untuk mengaktifkan program rudal balistik antar-benua (Inter-Continental Ballistic Missile atau ICBM). Citra satelit tersebut diumumkan setelah Komandan Angkatan Udara AS memperkirakan hadiah Natal oleh Korea Utara sebagai rudal balistik jarak jauh pada tanggal 17 Desember lalu.Untuk menghadapi provokasi Korea Utara, pesawat pengintai Angkatan Udara AS terus melakukan penerbangan di wilayah udara Semananjung Korea pada akhir pekan lalu. Presiden AS, Donald Trump juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin China dan Jepang melalui telepon untuk meningkatkan kerja sama internasional terhadap Korea Utara.Di tengah situasi tersebut, Kantor Berita Kyodo Jepang melaporkan bahwa pemerintah AS tengah merencanakan pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, AS, dan Jepang pada pertengahan bulan Januari mendatang.Namun, isi laporan tersebut ditafsirkan bahwa pemerintah AS hendak menyediakan landasan untuk memberikan sanksi tambahan terhadap Korea Utara apabila Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh.