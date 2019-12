Pasukan Khusus Korsel dan AS Lakukan Latihan Gabungan

Photo : YONHAP News

Anggota pasukan khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah melaksanakan latihan untuk melakukan simulasi penyerangan pangkalan Korea Utara dan menangkap agen utama.Komando Pasukan Angkatan Darat Korea Selatan, dan pasukan AS di Korea Selatan melakukan latihan bersama di pangkalan udara di Gunsan, Korea Selatan pada bulan lalu.Kementerian Pertahanan AS mempublikasikan sebanyak 12 foto latihan pada tanggal 16 Desember lalu bersama video latihan tersebut. Latihan itu merupakan simulasi untuk menangkap tokoh utama di sebuah bangunan dengan melakukan pertempuran melawan militer Korea Utara.Pengumuman terbuka AS mengenai latihan gabungan dengan Korea Selatan yang menargetkan Korea Utara jarang terjadi, sehingga dianggap sebagai bentuk peringatan terhadap Korea Utara.Korea Utara telah memberikan peringatan menjelang akhir tahun ini yang ditetapkan oleh Korea Utara sebagai batas waktu negosiasi dengan AS dengan istilah "hadiah Natal." Sesuai kemungkinan provokasi Korea Utara, tekanan AS terhadap Korea Utara turut meningkat.