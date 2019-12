Berkat Konser BTS di Seoul, 180 Ribu Wisatawan Kunjungi Seoul

Photo : YONHAP News

Konser boyband BTS di Seoul dianalisis membuahkan dampak ekonomi luar biasa yang tidak terkalahkan oleh Olimpiade Musim Dingin 2018, PyeongChang 2018.Tim peneliti profesor Pyun Ju-hyun dari Universitas Korea menyatakan bahwa dampak ekonomi dari konser BTS di Seoul yang digelar pada tanggal 26, 27 dan 29 Oktober lalu di Stadiun Olimpiade Jamsil, Seoul dengan tajuk "Love Yourself, Speak Yourself" mencapai 922,9 miliar won atau sekitar 11 triliun rupiah.Tur konser BTS kali ini dibuka di AS, dan ditutup di Seoul setelah menyelesaikan konser di Inggris, Arab Saudi, dan berbagai negara lainnya. Jumlah warga asing yang langsung menonton konser tersebut di Seoul mencapai kira-kira 100 ribu orang, dan 87 ribu orang telah mengunjungi Korea Selatan sebagai dampak dari promosi terkait konser BTS.Diperkirakan sekitar 180 ribu orang warga asing mengunjungi Korea Selatan karena konser BTS di Seoul. Jumlah warga asing yang mengunjungi Korea Selatan pada saat PyeongChang 2018 mencapai 280 ribu orang.Namun, 67 persen warga asing dari jumlah pengunjung asing saat PyeongChang 2018 dicapai dengan tiga kali konser BTS, sehingga nilainya hampir mencapai 1 triliun won atau sekitar Rp 12 triliun.BTS mampu membuktikan besarnya kekuatan konten budaya dari sisi ekonomi.