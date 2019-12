Photo : YONHAP News

Di antara lima negara meliputi Amerika Serikat (AS), India, Kanada, Turki dan Hongaria yang memiliki potensi "Hallyu" atau Gelombang Korea, masyarakat Turki diketahui yang paling banyak menonton siaran Korea Selatan.Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional Korea Selatan mengumumkan hasil survei online yang dilaksanakan kepada 2.355 orang penonton di lima negara tersebut pada hari Senin (23/12/19).Di antara mereka yang mempunyai pengalaman menyaksikan konten atau siaran Korea Selatan, masyarakat Turki muncul diposisi teratas dengan 48 persen, disusul AS dengan 37,8 persen, India dengan 36,7 persen, Kanada dengan 17 persen dan Hongaria dengan 9 persen.Penonton di AS, India, dan Kanada paling menyukai drama di antara konten siaran Korea Selatan, sementara penonton di Turki dan Hongaria paling menyukai film Korea Selatan.Para penonton di lima negara tersebut menganggap konten siaran Korea Selatan sangat menarik, berkualitas tinggi, menunjukkan ciri khas budaya Korea Selatan, dan sebagainya.Mereka menonton konten siaran Korea Selatan melalui layanan berbagi video atau penyedia layanan media streaming digital seperti Netflix, YouTube, dan sebagainya.Sementara itu, masyarakat Turki paling banyak menonton siaran bersama antar negara, dan kebanyakan responden menjawab bahwa siaran bersama antar negara bermanfaat untuk pengembangan industri penyiaran.