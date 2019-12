AS Tetap Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Korut di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Pesawat pengintai Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) kembali terbang di seputar Semenanjung Korea dalam upaya meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi adanya kemungkinan provokasi dari Korea Utara.Militer AS pada hari Selasa (24/12/19) terus melakukan operasi penerbangan di Semenanjung Korea, dengan mengerahkan kembali pesawat pengintai E-8C di ketinggian 29 ribu kaki di atas semenanjung dalam dua hari terakhir.Pesawat E-8C mampu memantau gerakan pasukan darat dan pangkalan rudal Korea Utara dengan radar canggih.Sebenarnya AS akhir-akhir ini meningkatkan jumlah penerbangan pesawat pengintainya di Semenanjung Korea.Pada pekan lalu, AS terus menerbangkan beberapa pesawat pengintai angkatan udara AS, termasuk tipe RC-135W untuk turut mendeteksi pergerakan pasukan Korea Utara sekaligus sejenis peringatan militer ke arah Pyongyang.