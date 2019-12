Photo : YONHAP News

Video musik BTS untuk lagu mereka berjudul "I Need U" telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube.Menurut manajemen grup Big Hit Entertainment pada hari Selasa (24/12/19), video musik untuk "I Need U" telah ditonton lebih dari 200 juta kali pada hari Senin (23/12/19) sekitar pukul 20.35 waktu Korea.Lagu ini adalah judul utama untuk mini album BTS yang dirilis pada tahun 2015 bertajuk, "The Most Beautiful Moment In Life Part One," dan baru-baru ini masuk dalam "The 100 Songs That Defined the 2010s."Bersama dengan lagu "I Need U," BTS memiliki 13 video musik lain yang telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube, termasuk "DNA," "Fire," "Fake Love" dan "Boy With Luv."