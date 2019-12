Kyodo: Korut Produksi Massal Kendaraan Peluncur Rudal Balistik

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan produksi massal kendaraan yang digunakan untuk mengangkut dan meluncurkan rudal, termasuk rudal balistik antar benua (ICBM) pada tahun lalu.Mengutip sumber berita terkait hubungan Korea Utara dan China, Kantor Berita Jepang Kyodo melaporkan pada hari Senin (23/12/19) bahwa Pemimpin Kim mengeluarkan perintah tersebut sekitar Februari tahun lalu.Menurut laporan itu, puluhan juta dolar AS dialokasikan untuk perusahaan perdagangan di bawah departemen industri amunisi di Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara untuk menutupi biaya perolehan suku cadang bagi sekitar 70 kendaraan peluncur (TEL) dari berbagai negara termasuk China.Kyodo mengatakan langkah tersebut mengindikasikan bahwa Korea Utara sedang berupaya memperkuat kemampuan nuklir dan misilnya, di tengah terlibatnya dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), sehingga menimbulkan keraguan pada kesediaannya untuk membuang program nuklirnya.Ditambahkan bahwa pejabat intelijen AS telah memperoleh data dan informasi yang sama, serta tampaknya berusaha untuk meninjau berapa banyak dari antara 70 TEL yang membawa ICBM dan sejauh mana produksi massal mereka telah berkembang.