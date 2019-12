Hari Natal, Cheongwadae Perhatikan Gerakan Korut Terkait

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada Hari Natal yang jatuh pada hari Rabu (25/12/19) ini, tengah memerhatikan gerakan Korea Utara yang telah menyinggung "hadiah Natal" pada hari H-nya.Cheongwadae sangat sensitif akan segala gerakan Korea Utara karena denuklirisasi akan dipersulit jika Korea Utara melakukan provokasi di tengah tegangnya hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) tanpa kemajuan dalam perundingan denuklirisasi.Otoritas militer Korea Selatan dan AS memperketat pengawasan dan pertahanan terhadap Korea Utara dengan mengoperasikan radar pertahanan rudal berbasis darat dan kapal induk Aegis yang dilengkapi radar angkatan laut AS, SPY-1D.Jika Korea Utara melakukan provokasi, maka upaya Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea dapat menjadi sia-sia.Dan apabila AS membalas dengan kekuatannya, maka Moon sebagai pendorong perundingan denuklirisasi Korea Utara dan AS akan kian dipersulit.Demi mengatur ketegangan antara Korea Utara dan AS, Presiden Moon menemui Presiden China, Xi Jinping di Beijing sebelum KTT Trilateral Korea Selatan, China, dan Jepang di Chengdu, China yang telah berlangsung kemarin.Dalam kesempatan itu, Moon dan Xi bersepaham untuk mempertahankan momentum dialog antara Korea Utara dan AS.Dalam KTT trilateral, ketiga pemimpin negara memandang bahwa perdamaian di Semenanjung Korea akan memberikan keuntungan bersama dan sepakat untuk melakukan upaya nyata demi memajukan denuklirisasi.Hal itu ditafsirkan sebagai pesan bagi Korea Utara agar tidak melakukan provokasi sekaligus mendorongnya ke meja dialog.Oleh sebab itu, sebagian pejabat Cheongwadae mengatakan kunjungan Moon ke China itu mungkin membuat kemungkinan provokasi Korea Utara di Hari Natal menjadi rendah.Karena China yang mendukung Korea Utara juga ikut mendesak Pyongyang untuk tidak melakukan provokasi, maka dianalisis Korea Utara tidak akan mudah melakukan provokasi.