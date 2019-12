Kesalahan Bunyi Sirine Peringatan di Pangkalan AS di Dongducheon

Photo : KBS News

Hari Natal yang sebelumnya diperkirakan akan ada provokasi dari Korea Utara telah berlalu tanpa masalah, namun pasukan Amerika Serikat (AS) di sebuah pangkalan militer di Dongducheon, Korea Selatan yaitu Camp Casey, diselimuti kondisi darurat karena suara sirene darurat terdengar pada hari Kamis (26/12/19) lalu.Suara sirene di Camp Casey sempat memicu kewaspadaan tinggi di kalangan para prajurit, sehingga beberapa dari mereka berlari dengan menggunakan seragam militer lengkap.Namun, Washington Post, CNN, dan beberapa media asing lainnya melaporkan dengan mengutip Juri Bicara Camp Casey bahwa sirene tersebut merupakan berbunyi secara tidak sengaja akibat kesalahan operator mesin.Camp Casey merupakan pangkalan militer AS yang lokasinya paling dekat dengan perbatasan Korea Utara.Walaupun tindakan provokasi Korea Utara tidak ditemukan, namun kegiatan pengawasan militer AS tetap dilaksanakan.