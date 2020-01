BTS Meriahkan Perayaan Tahun Baru di New York, AS

Photo : YONHAP News

Pada tanggal 31 Desember 2019 waktu setempat, anggota BTS tampil untuk yang kedua kalinya pada acara "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve 2020," di Time Square, New York, Amerika Serikat.Dalam konser perayaan selama 8 menit, BTS membawakan dua judul lagu mereka, "Make It Right" dan "Boy with Luv".Saat menampilkan tarian dan lagu dari grup K-Pop terkemuka di dunia, anggota BTS mendapatkan sorakan dari para penonton yang hadir, yang juga ikut bernyanyi bersama dalam bahasa Korea.Penampilan BTS kali ini ditonton secara langsung oleh puluhan juta orang di seluruh Amerika Serikat sebagai perayaan tahun baru terbesar di negara setempat.