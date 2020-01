Korut Kritik AS dalam Sebuah Aksi Demo Besar-besaran Minggu Kemarin

Photo : YONHAP News

Televisi Sentral Korea Utara melaporkan bahwa aksi demo besar-besaran digelar di alun-alun Kim Il-sung pada hari Minggu (05/01/20) kemarin untuk menyatakan pertentangan terhadap Amerika Serikat (AS) melalui semangat kemandirian dengan kekuatan sendiri.Demo tersebut digelar untuk mencapai tugas yang diusulkan oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un di sidang paripurna Komisi Sentral Partai Buruh Korea pada akhir bulan lalu, dan dihadiri oleh pejabat pemerintah dan partai termasuk Perdana Menteri Korea Utara, Kim Jae-ryong. Para peserta demo menekankan persatuan internal untuk mengatasi kesulitan ekonomi di dalam sebuah resolusi.Menurut resolusi tersebut, partai dan seluruh rakyat Korea Utara akan bertentangan dengan kelompok permusuhan termasuk AS untuk mendominasi suasana. Ditambahkan pula, AS berniat memusnahkan Korea Utara dengan menipu Korea Utara melalui dialog. Namun, Korea Utara akan mencapai kemenangan dengan memperoleh kemandirian dan pengembangan di berbagai bidang.Para peserta juga menyatakan kebijakan utama di dalam perang dengan AS adalah kebijakan ekonomi, sehingga pihaknya hendak mencapai tugas ekonomi yang diusulkan oleh partainya.