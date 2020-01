Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Parasite" karya sutradara Bong Joon-ho menambahkan penghargaan baru ke dalam jajaran penghargaannya, yaitu penghargaan karya terbaik di National Society of Film Critics pada tanggal 4 Januari lalu.Film tersebut mendapat 44 suara sehingga mengalahkan film lainnya seperti "Little Women" oleh sutradara Greta Gerwig dan "Once Upon A Time In Hollywood" oleh sutradara Quentin Tarantino.Sementara itu, sutradara Bong Joon-ho dan penulis Han Jin-won mendapatkan penghargaan skenario terbaik.