Kemhan Korsel Akan Ambil Tindakan Tegas Terkait Keamanan Warga Korsel di Timur Tengah

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan pada hari Senin (06/01/20) bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila terjadi situasi darurat terkait keamanan warga Korea Selatan di Timur Tengah.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah termasuk kasus antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Apabila situasi yang tidak diinginkan terjadi di sana, maka pihaknya akan bekerja sama dengan dunia internasional.Sehubungan dengan pengiriman pasukan militer Cheonghae sebagai langkah dari tindakan yang tegas, Jubir Choi mengatakan belum ada keputusan apapun karena pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk melindungi warga Korea Selatan di daerah setempat sebagai langkah keamanan di Selat Hormuz.Hingga saat ini, pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan pengiriman pasukan Korea Selatan ke Selat Hormuz yang diminta oleh AS secara positif dari sisi peningkatan hubungan aliansi dengan AS, negosiasi biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan untuk penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, dan sebagainya.Namun, hubungan antara Iran dan AS mendingin akibat terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Brigade Quds, unit Garda Revolusi Iran (IRGC) yang mengurusi operasi di luar negeri, sehingga pemerintah Korea Selatan juga menunjukkan sikap yang berhati-hati.Untuk menangani masalah tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menggelar rapat untuk mencermati situasi di Timur Tengah dan membahas langkah lanjutan. Pemerintah Korea Selatan akan tetap menjaga sistem tanggap darurat selama 24 jam sampai situasi di Timur Tengah menjadi stabil.