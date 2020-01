Lima Tahun Berturut-turut, Investasi Langsung Warga Asing di Korsel Capai 20 Miliar Dolar AS

Jumlah investasi langsung oleh warga asing di Korea Selatan pada tahun 2019 lalu sedikit menurun dibandingkan setahun sebelumnya, namun nilainya tetap mencapai 20 miliar dolar AS selama lima tahun berturut-turut.Investasi langsung warga asing tahun 2019 mencapai 23,3 miliar dolar AS, dan nilainya menempati urutan kedua dalam sejarah Korea Selatan. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai titik tertinggi dalam investasi langsung warga asing, nilainya mengalami penurunan 13,3 persen.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan bahwa perusahaan asing terus menanamkan modal di Korea Selatan sejak tahun 2015 lalu, sehingga jumlah investasi senilai 20 miliar dolar AS tetap terjaga dengan stabil.Kinerja investasi langsung warga asing mencapai titik tertinggi pada triwulan keempat, dan proyek yang berkualitas tinggi tercapai di bidang industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan. Investasi di bidang litbang, teknologi sains, dan sebagainya juga mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.Sementara itu, investasi langsung warga asing pada tahun 2020 ini diperkirakan akan mencapai titik yang serupa dengan tahun lalu karena ada unsur positif dan negatif secara bersamaan.