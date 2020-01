Penasihat Keamanan Korsel Kunjungi AS untuk Pembicaraan Trilateral dengan AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Penasihat Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan, Chung Eui-yong akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pembicaraan keamanan tingkat tinggi dengan AS dan Jepang.Chung dilaporkan akan berangkat ke AS pada hari Selasa (07/01/20) untuk perjalanan selama tiga hari.Menurut sumber-sumber diplomatik, Chung akan bertemu dengan mitranya dari AS, Robert O'Brien dan rekannya dari Jepang, Shigeru Kitamura di Washington.Kunjungan Chung dilakukan menyusul ancaman dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un pekan lalu yang hendak mengungkap "senjata strategis baru" dalam waktu dekat dan mengisyaratkan negaranya akan melanjutkan uji coba nuklir dan rudal balistik antar benua (ICBM).Isu denuklirisasi Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama dari pertemuan trilateral, dan situasi di Timur Tengah juga kemungkinan akan dibahas akibat ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran akhir-akhir ini.