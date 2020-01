Sekjen PBB: Ketegangan Geopolitik Abad Ini Berada di Level Tertinggi

Photo : YONHAP News

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan, "tahun baru 2020 dimulai dengan kekacauan," dan ketegangan di wilayah Timur Tengah saat ini berada di level tertinggi dalam abad ini.Sekjen Guterres menyerukan negara-negara yang terlibat untuk menahan diri karena mereka dapat mengambil keputusan yang tidak terduga atau membuat kesalahan yang besar di tengah terus meningkatnya ketegangan.Sementara itu, perselisihan antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan Rusia dalam Dewan Keamanan PBB kian meningkat terhadap tanggapan untuk meredakan ketegangan di wilayah Timur Tengah.Dilaporkan bahwa Perwakilan AS di PBB berupaya mengajukan pernyataan PBB untuk mengecam serangan roket ke Kedutaan Besar AS di Irak. Namun pernyataan itu gagal diadopsi karena China dan Rusia menolaknya.Lembaga pemeringkat kredit dunia, Moody's memperingatkan bahwa ekonomi global kemungkinan akan menjadi buruk jika konflik antara AS dan Iran terus berlanjut, yang tentunya akan berdampak besar pada harga minyak mentah global dan pasar keuangan dunia.