Surplus Neraca Transaksi Berjalan Korsel Catat Pertumbuhan Pertama dalam 9 Bulan

Photo : YONHAP News

Surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan mencatat pertumbuhan dari tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan pada bulan November 2019.Menurut data awal dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (07/01/20), surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan mencapai 5,97 miliar dolar AS pada bulan tersebut, naik 840 juta dolar AS dari bulan yang sama tahun lalu.Angka surplus menandai pertumbuhan tahunan pertama sejak Februari tahun lalu.Namun, ini merupakan penurunan dari surplus 7,83 miliar dolar AS yang dicapai pada bulan sebelumnya.Pada bulan November 2019, ekspor Korea Selatan anjlok 10,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 46,5 miliar dolar AS, sementara impor turun 11,7 persen menjadi 39,11 miliar dolar AS.Ekspor Korea Selatan telah turun selama 12 bulan berturut-turut sejak Desember 2018.