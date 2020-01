Kemlu AS: Tidak Ada Warga Korut yang Membelot ke AS Sepanjang Tahun 2019

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA) melaporkan bahwa tidak ada warga Korea Utara yang masuk ke Amerika Serikat (AS) dengan status pengungsi sepanjang tahun lalu.Menurut sebuah data imigrasi pengungsi yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS pada hari Senin (06/01/20) waktu setempat, jumlah warga Korea Utara yang melarikan diri ke AS dalam periode tanggal 1 Januari-31 Desember 2019 tercatat nol orang.Pembelot Korea Utara mulai memasuki AS dengan status pengungsi sejak tahun 2006 dan pada tahun 2018, sebanyak enam orang pembelot Korea Utara diterima di AS dengan status pengungsi.Tahun lalu merupakan tahun pertama di mana tidak ada pembelot Korea Utara yang pernah memasuki AS sejak tahun 2006.