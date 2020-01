Penasihat Senior Gedung Putih: AS Tetap Lanjutkan Sanksi pada Korut dan Iran

Photo : YONHAP News

Penasihat senior Gedung Putih, Kellyanne Conway mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tetap memantau secara saksama setiap tindakan yang pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un lakukan.Conway membuat pernyataan tersebut mengenai isu Korea Utara di hadapan wartawan pada hari Senin (06/01/20) waktu setempat.Dia menyampaikan bahwa mantan Presiden AS, Barack Obama sebelumnya secara terus terang mengatakan kepada Presiden AS, Donald Trump bahwa Korea Utara akan menjadi tantangan terbesar bagi beliau.Ditambahkan bahwa Presiden Trump kini tengah menanggulangi tantangan tersebut dengan upayanya demi denuklirisasi di Semenanjung Korea.Conway lebih lanjut mengatakan bahwa sanksi terhadap Korea Utara akan terus dilanjutkan seperti halnya sanksi terhadap Iran.