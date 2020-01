Sebanyak 390 Perusahaan Korsel Hadir dalam CES 2020

Photo : YONHAP News

Pameran Consumer Electronic Show (CES) 2020 digelar di Las Vegas Convention Center, Amerika Serikat (AS) mulai hari Selasa (07/01/20) waktu setempat.Asosiasi Industri Teknologi Informasi & Komunikasi Korea (KiCTA) mengatakan bahwa jumlah perusahaan Korea Selatan yang menghadiri CES tahun ini meningkat sebanyak 90 unit dibandingkan tahun lalu menjadi sekitar 390 perusahaan.Jumlah perusahaan Korea Selatan yang menjadi peserta dalam CES berada di posisi ketiga, menyusul AS dan China.Sebanyak 4.500 perusahaan dari 161 negara hadir dalam pameran tersebut dengan perkiraan jumlah pengunjung mencapai 180.000 orang.Dalam pameran CES tahun ini, raksasa elektronik asal Korea Selatan, Samsung Electronics telah memperkenalkan jajaran lini MicroLED, QLED 8K tipe Q950TS dengan bezel ultra tipis dan Lifestyle TV "The Sero".Sementara itu, LG Electronics memamerkan produk terbarunya, TV OLED Gallery Series, NanoCell TV dan panel OLED 4K UHD "roll-down" yang fleksibel sehingga dapat menggulung dari langit-langit.