Korsel Tegaskan Isu Semenanjung Korea Tidak Selalu Butuh Persetujuan dari AS

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan berulang kali menegaskan bahwa meskipun peningkatan hubungan antar-Korea membutuhkan diskusi dengan Amerika Serikat (AS), namun pihak-pihak yang diharuskan dalam masalah seputar Semenanjung Korea adalah Korea Selatan dan Korea Utara.Pernyataan tersebut dilontarkan oleh pemerintah Seoul sehubungan dengan pernyataan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris bahwa peningkatan hubungan antar-Korea harus memerlukan pembicaraan dengan Washington.Dia kembali memastikan dalam wawancara dengan KBS pada hari Selasa (07/01/20) bahwa kemajuan hubungan antar-Korea harus bergerak sesuai dengan kecepatan proses denuklirsasi Korea Utara.Ditambahkan bahwa berbagai gagasan tentang kerja sama antar-Korea yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dalam pidato Tahun Barunya juga harus dibicarakan dengan AS.Dalam hal ini, Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lee Sang-min mengungkapkan bahwa pihak dalam masalah Semenanjung Korea adalah dua Korea.Sementara itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengutarakan posisinya bahwa Seoul dan Washington sering kali berkomunikasi untuk membahas berbagai isu dan kepentingan bilateral. Namun dikatakannya bahwa tidak semuanya harus disetujui oleh AS.