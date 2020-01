AS Kembali Tekankan Pelaksaan Sanksi Korut Terkait Rencana Kerja Sama Antar-Korea dari Presiden Moon

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) mengatakan Amerika Serikat (AS) telah menekankan bahwa Korea Selatan perlu mematuhi kewajibannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menerapkan sanksi terhadap Korea Utara.VOA mengutip seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang mengatakan pada hari Rabu (08/01/20) waktu setempat, bahwa semua negara anggota PBB diwajibkan untuk menerapkan resolusi sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB, dan mengharapkan semuanya akan terus melakukannya.Pejabat itu membuat pernyataan itu setelah ditanya apakah Washington mendukung rencana Seoul untuk kerja sama antar-Korea yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dalam pidato Tahun Barunya pada hari Selasa (07/01/20) waktu Korea.Mengenai posisi Washington terhadap pembukaan kembali Kawasan Industri Gaeseong dan program tur ke Gunung Geumgangsan yang diperkirakan dapat mendorong upaya denuklirisasi, pejabat itu mengatakan Seoul dan Washington tengah melakukan koordinasi erat pada upaya yang berkaitan dengan Korea Utara.Dia menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS saling bekerja keras untuk memastikan bahwa sanksi DK PBB sepenuhnya dilaksanakan, yang tampaknya mengisyaratkan bahwa penerapan sanksi terhadap Korea Utara adalah prioritas utamanya.