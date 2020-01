Pejabat Keamanan Korsel, AS, Jepang Bertemu untuk Bahas Isu Korut

Photo : YONHAP News

Para pejabat tinggi keamanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengadakan pembicaraan di Washington untuk membahas perkembangan terkini yang melibatkan Korea Utara.Penasihat Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Chung Eui-yong pada hari Rabu (08/01/20) waktu setempat bertemu dengan rekannya dari AS, Robert O'Brien dan mitranya dari Jepang, Shigeru Kitamura di Gedung Putih.Dilaporkan bahwa Chung juga mengadakan pembicaraan terpisah dengan O'Brien. Rincian pertemuan trilateral tersebut tidak dirilis.Pertemuan itu terlaksana menyusul ancaman Pyongyang baru-baru ini yang hendak mengambil tindakan "mengejutkan" terhadap Washington dan memperkenalkan "senjata strategis baru" di tengah kebuntuan dalam pembicaraan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Kemungkinan pengiriman pasukan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam operasi militer pimpinan AS di Selat Hormuz juga telah dibahas.Seoul telah mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam masalah ini, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran akhir-akhir ini.