Korsel dan AS Akan Adakan Pertemuan Menlu pada Selasa Mendatang

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo akan mengadakan pertemuan di San Francisco pada hari Selasa (14/01/20) mendatang waktu setempat.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim In-cheol menyatakan pada hari Kamis (09/01/20) kemarin, bahwa kedua menteri akan membahas langkah lanjutan terkait denuklirisasi Semenanjung Korea, langkah perkembangan hubungan dua negara, dan perkembangan situasi global termasuk situasi di Timur Tengah.Pertemuan dua menteri tersebut merupakan kali kesepuluh, dan pertemuan kali ini bertujuan untuk menegaskan kembali hubungan aliansi dua negara dan meningkatkan kerja sama internasional.Dalam pertemuan tersebut, diperkirakan kedua menteri akan membahas pengiriman pasukan Korea Selatan ke Selat Hormuz yang diminta oleh AS serta negosiasi pembagian biaya pertahanan antara kedua negara.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi juga akan mengunjungi San Francisco pada waktu yang sama, sehingga ada kemungkinan diadakannya pertemuan menteri luar negeri trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.