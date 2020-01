Trump: Korsel Harus Bayar Pembagian Biaya Pertahanan Lebih Banyak

Photo : YONHAP News

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada tanggal 10 Januari lalu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan akan membayar pembagian biaya pertahanan yang lebih banyak ketika dia menyebutkan masalah penempatan pasukan AS di wilayah Timur Tengah.Menurut Trump, AS akan membantu negara aliansi, namun negara yang kaya harus membayar biaya yang lebih banyak. Korea Selatan hanya membayar 500 juta dolar AS, dan AS menempatkan 32 ribu orang pasukan militernya di Korea Selatan untuk menjaga mereka dari ancaman Korea Utara.Pernyataan itu ditafsirkan bahwa Trump secara resmi menegaskan kenaikan pembagian biaya pertahanan dalam jumlah besar. Hingga saat ini, Presiden Trump terus menekan kenaikan pembagian biaya pertahanan kepada negara aliansi termasuk Korea Selatan.Pengaruh dari pernyataan Trump tersebut menarik perhatian karena dikeluarkan menjelang putaran keenam perundingan pembagian biaya pertahanan ke-11 yang akan digelar di Washington DC pada tanggal 14 dan 15 Januari mendatang.