Menlu Korsel Bertolak ke AS pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (13/01/20) untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.Dalam pertemuan di San Francisco, AS pada tanggal 14 Januari waktu setempat, Menteri Kang akan bertukar pandangan mengenai langkah kerja sama antar negara terhadap Korea Utara, perkembangan situasi di Timur Tengah akibat konflik antara AS dan Iran, dan sebagainya.Selain itu, masalah pengiriman pasukan Korea Selatan ke Selat Hormuz yang diminta oleh AS juga kemungkinan akan dibahas.Korea Selatan tengah mempertimbangkan pengiriman pasukan militernya ke Selat Hormuz pada tahun lalu secara positif, namun menunjukkan sikap yang berhati-hati setelah konflik antara AS dan Iran yang memanas akhir-akhir ini.Diketahui bahwa Korea Selatan tengah mempertimbangkan penyebarluasan lingkup operasi pasukan Cheonghae yang beroperasi di sekitar Timur Tengah untuk melindungi kapal Korea Selatan di Selat Hormuz tanpa mengikuti Konstruksi Keamanan Maritim Internasional (IMSC).Sementara itu, kedua menteri akan membahas langkah kerja sama terhadap provokasi Korea Utara, dan juga mengatur perbedaan pandangan mengenai kenaikan pembagian biaya pertahanan.Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi juga dijadwalkan akan bertemu dengan Pompeo, sehingga ada kemungkinan pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang.