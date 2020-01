Delegasi Korsel Bertolak ke AS untuk Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Delegasi Korea Selatan bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (13/01/20) untuk menggelar negosiasi pembagian biaya pertahanan di Washington DC selama dua hari, mulai hari Selasa (14/01/20) besok.Perwakilan khusus dari Korea Selatan, Jeong Eun-bo mengatakan kepada para wartawan bahwa ada kemajuan dalam negosiasi selama ini. Meskipun ada perbedaan pandangan antara kedua pihak, namun pihaknya akan berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.AS terus meminta kepada Korea Selatan untuk membayar biaya pengoperasian pasukan militer AS di luar negeri termasuk latihan militer di luar regional, namun Korea Selatan tidak menyetujuinya.Jeong menekankan bahwa kontribusi Korea Selatan dalam hubungan aliansi dengan AS termasuk pembelian senjata AS harus dievaluasi secara adil.Menjelang negosiasi kali ini, Presiden AS, Donald Trump menekan kenaikan pembagian biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan dalam sebuah wawancara pada akhir pekan lalu, sehingga banyak pihak yang menaruh perhatian pada hasil pertemuan ini.