Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Parasite" yang disutradarai oleh Bong Joon-ho masuk enam nominasi dalam Academy Awards atau Oscar 2020, sehingga menjadi film Korea Selatan pertama yang bersaing di ajang film Amerika Serikat.Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) pada hari Senin (13/01/20) waktu setempat merilis daftar nominasi terakhir untuk Oscar tahun ini.Film "Parasite" dinominasikan untuk enam kategori yakni Film Terbaik, Skenario Asli Terbaik, Sutradara Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Desain Produksi Terbaik, dan Film Berbahasa Asing Terbaik.Ini adalah pertama kalinya bagi sebuah film Korea Selatan masuk ke daftar nominasi akhir Oscar. Film "Burning" karya sutradara Lee Chang-dong juga masuk ke dalam entri Korea Selatan untuk Film Berbahasa Asing Terbaik pada Oscar tahun lalu.Sementara film "Parasite" berhasil memenangkan penghargaan terbaik di Festival Film Internasional Cannes tahun lalu dan Golden Globe Awards untuk Film Berbahasa Asing Terbaik minggu lalu. Film ini juga mendapat banyak pujian dari berbagai asosiasi kritikus film internasional.Sementara itu, film dokumenter Korea Selatan berjudul "In the Absence" yang menggambarkan insiden feri Sewol tahun 2014 lalu juga dinominasikan untuk kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik di Oscar 2020.Pemenang akan diumumkan pada upacara penghargaan tahunan di Los Angeles pada tanggal 9 Februari.