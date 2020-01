PBB: Korsel Telah Berikan Bantuan 5,72 Juta Dolar AS ke Korut Sejak Tahun Baru 2020

Photo : YONHAP News

Sejak tahun baru 2020 dimulai, pemerintah Korea Selatan diketahui telah memberikan bantuan sebanyak 5,72 juta dolar AS (Rp 77,92 miliar) kepada Korea Utara hingga saat ini.Menurut laporan yang dirilis Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melalui situs webnya pada hari Selasa (14/01/20) waktu setempat, dana bantuan untuk Korea Utara tahun 2020 pada bulan ini sebesar 7,75 juta dolar AS (Rp 105,5 miliar) telah diserahkan kepada Korea Utara.Di antaranya, Korea Selatan mengirim bantuan yang paling banyak ke Korea Utara senilai 5,72 juta dolar AS (Rp 77,92 miliar), disusul oleh Swiss sebanyak 1,35 juta dolar AS (Rp 18,42 miliar) dan Jerman sebesar 671.000 dolar AS (Rp 9,14 miliar).Lebih dari setengah dari total bantuan itu dialokasikan untuk proyek kesehatan bagi penduduk Korea Utara, termasuk sanitasi dan air minum.