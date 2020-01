Pertemuan Menlu Korsel dan AS Berlangsung di San Francisco Setelah Sembilan Bulan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha tiba di Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (13/01/20) waktu setempat, untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengenai tanggapan sekutu terhadap ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara.Kang tiba di Bandar Udara Internasional San Francisco untuk mengadakan pertemuan dengan Pompeo yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan, sejak terakhir kali diadakan pada bulan Maret tahun lalu.Para diplomat tertinggi Korea Selatan diharapkan untuk membahas kemungkinan pengiriman pasukan militer Korea Selatan ke Selat Hormuz yang dipimpin oleh AS.Sebelum meninggalkan Korea Selatan, Kang mengatakan kepada wartawan bahwa Seoul akan secara langsung mendengar pandangan Washington terkait masalah tersebut melalui pembicaraannya dengan Pompeo.Selain itu, pertemuan menteri luar negeri trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang, serta pertemuan menteri luar negeri bilateral antara Seoul dan Tokyo juga akan digelar untuk membahas perkembangan diplomatik di seputar Semenanjung Korea dan kepentingan bilateral dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.