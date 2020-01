Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyampaikan sambutan hangat untuk memperingati "Korean American Day" yang jatuh pada hari Senin (13/01/20) waktu setempat.Menurut Konsul Jenderal Korea Selatan di Los Angeles, Presiden Trump menulis dalam pesannya bahwa AS terus-menerus diperkaya oleh kontribusi warga Korea di Amerika, dan bahkan warga Korea telah menjadi bagian integral dari sejarah besar AS.Dia mengatakan bahwa warga Korea telah mengabdikan dirinya untuk pengembangan ekonomi, pertahanan yang kuat dan layanan umum di negaranya.Trump menambahkan bahwa ajang peringatan hari ini akan menjadi momentum yang mengakui pengaruh warga Korea di Amerika, sekaligus memperdalam pemahaman dan rasa saling menghormati, melalui penguatan solidaritas dan persahabatan antara Korea Selatan dan AS."Korean American Day" secara resmi ditetapkan sebagai hari peringatan, setelah Senat dan Majelis Rendah AS meloloskan RUU terkait pada tahun 2005.