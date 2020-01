Utusan Nuklir Korsel Akan Kunjungi AS untuk Pembicaraan dengan Biegun

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Do-hoon akan mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya di AS mengenai masalah Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa (14/01/20) bahwa Lee akan mengunjungi Washington dari hari Rabu (15/01/20) hingga Sabtu (18/01/20) untuk bertemu dengan Perwakilan Khusus Urusan Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Pertemuan yang direncanakan itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengancam akan mengambil tindakan mengejutkan dan untuk memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat sebagai protes atas kebuntuan dalam pembicaraan denuklirisasi dengan AS.Selama perjalanannya di AS, Lee akan bertemu dengan para pejabat lain dari pemerintahan Trump dan juga akan menghadiri upacara pelantikan Biegun sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS pada hari Jumat (17/01/20).