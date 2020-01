Menlu Korsel dan AS Sepakat Lanjutkan Koordinasi Erat terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Para diplomat tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (14/01/20) waktu setempat, sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang erat untuk membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan.Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mencapai kesepakatan selama pembicaraan di San Francisco.Setelah pertemuan selama 50 menit, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua pihak berbagi penilaian mereka tentang perkembangan terakhir di Semenanjung Korea.Dikatakan bahwa kedua pejabat bertukar pandangan tentang pengelolaan situasi untuk mempertahankan momentum bagi proses dialog denuklirisasi melalui koordinasi antara Korea Selatan dan AS.Kementerian itu mengatakan bahwa kedua pihak juga mengadakan diskusi mendalam tentang langkah lebih lanjut untuk memperkuat aliansi bilateral sambil mengakui bahwa kedua negara telah memperluas kerja sama mereka dengan cara yang saling menguntungkan.Kementerian Luar Negeri AS juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pompeo dan Kang menegaskan kembali hubungan dekat lewat koordinasi antara AS dan Korea Selatan tentang Korea Utara.Dalam pertemuan itu, diplomat tertinggi AS dilaporkan mengatakan bahwa Washington berharap Korea Selatan akan berpartisipasi dalam koalisi yang dipimpin AS untuk melindungi Selat Hormuz di dekat Iran.Kang dilaporkan mengatakan sebagai tanggapan bahwa Seoul akan terus meninjau masalah ini karena penting untuk melindungi properti dan nyawa warga Korea Selatan.Setelah pertemuan itu, Kang dan Pompeo mengadakan pembicaraan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi selama 50 menit.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa ketiga pihak menegaskan kembali pentingnya kerja sama trilateral untuk mencapai tujuan bersama dari penyelesaian penuh masalah nuklir Korea Utara dan perdamaian serta stabilitas regional.Para diplomat dilaporkan juga menyampaikan keprihatinan tentang situasi di Timur Tengah dan setuju untuk mencari cara untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama trilateral.