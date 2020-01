Korsel Minta Pemahaman AS untuk Isu Tur Pribadi ke Korut

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Do-hoon mengatakan bahwa dia akan membahas dengan Amerika Serikat (AS) masalah proyek kerja sama antar-Korea seperti tur perorangan.Lee membuat pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Rabu (15/01/20) waktu setempat, setelah tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya dari AS, Perwakilan Khusus Urusan Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Lee mengimbau diperlukan pembicaraan secara terbuka tentang proyek-proyek lintas batas dua Korea dan menemukan pemahaman dari AS tentang masalah ini.Lee mengatakan bahwa kunjungan perorangan ke Korea Utara tidak dilarang di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB, tetapi pemerintah Korea Selatan sejauh ini menahan diri untuk menghormati kerja sama dengan pihak lain, termasuk AS dalam berbagai aspek.Dia menjelaskan bahwa peningkatan hubungan antar-Korea akan dapat membantu mendorong momentum dialog Korea Utara dan AS yang semakin melemah.