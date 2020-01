Satu dari Dua Warga Korsel Memiliki Mobil Pribadi

Jumlah kendaraan ramah lingkungan di Korea Selatan dinyatakan menembus angka 600 ribu unit. Selain itu, persentase mobil impor dari luar negeri di Korea Selatan juga semakin meningkat.Menurut sistem informasi pengelolaan kendaraan (VMIS) di Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan, jumlah akumulasi kendaraan Korea Selatan per akhir bulan Desember tahun lalu dibukukan sebanyak 23.677.366 unit.Jumlah itu menunjukkan bahwa satu per 2,19 orang penduduk Korea Selatan memiliki satu unit kendaraan.Dari total jumlah kendaraan yang terdaftar, kendaraan buatan Korea Selatan menguasai 89,8 persen dengan capaian sebanyak 21,26 juta unit.Namun persentase kendaraan impor dari luar negeri terus meningkat dari 8,4 persen pada tahun 2017, menjadi 10,2 persen per akhir bulan Desember 2019.Sementara itu, pangsa pasar kendaraan yang diklasifikasikan sebagai mobil ramah lingkungan juga semakin meningkat, seperti mobil listrik dan mobil berbahan bakar hidrogen. Jumlah kendaraan ramah lingkungan yang terdaftar di Korea Selatan juga menembus angka 600 ribu unit.