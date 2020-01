Korsel Posisi Teratas Grup C di Babak Penyisihan Piala Asia AFC U-23 2020

Photo : YONHAP News

Tim sepak bola nasional putra Korea Selatan mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-1 pada hari Rabu (15/01/20), sehingga berhasil merebut posisi teratas dalam grup mereka, yakni Grup C untuk babak penyisihan Piala Asia AFC U-23 2020 di Thailand.Dengan dicetaknya dua gol oleh penyerang Oh Se-hun pada hari ulang tahunnya yang ke-21, Korea Selatan meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Grup C di Piala Asia AFC U-23 2020.Turnamen AFC merupakan kualifikasi kontinental untuk Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020, dengan tiga tim teratas yang lolos kualifikasi untuk dapat bertanding di olimpiade tersebut.Setelah tiga kemenangan beruntun melawan China, Iran dan Uzbekistan di Grup C, Korea Selatan akan menghadapi tim posisi kedua dari Grup D dalam pertandingan perempat final pada tanggal 19 Januari waktu Korea.