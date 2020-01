Menlu Korsel Kembali dari Pembicaraan yang Berguna di AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha kembali ke Korea Selatan pada hari Kamis (16/01/20) setelah berbicara dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang.Kang mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dan pembicaraan trilateral mereka diadakan di California, AS pada hari Selasa (14/01/20) waktu setempat.Berbicara kepada wartawan di Bandar Udara Internasional Incheon pada saat kedatangannya, Kang menggambarkan pembicaraan itu "berguna."Selama diskusi dengan Pompeo, Kang mengangkat kerja sama tentang masalah Korea Utara dan menjelaskan gagasan Seoul tentang melanjutkan kembali proyek kerja sama antar-Korea.Kedua pihak juga bertukar pandangan tentang kemungkinan partisipasi Seoul dalam koalisi militer yang dipimpin AS untuk menjaga Selat Hormuz di dekat Iran.Dalam pertemuan tiga pihak, para diplomat tertinggi membahas kerja sama mengenai denuklirisasi Korea Utara dan situasi di Timur Tengah.