Neraca Perdagangan Korsel Tahun Lalu di Bidang TIK Surplus 68,5 Miliar Dolar AS

Photo : Getty Images Bank

Neraca perdagangan Korea Selatan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun lalu mencapai surplus senilai 68,5 miliar dolar AS, namun angka surplus itu hanya mencapai separuh jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya.Nilai ekspor dan impor di bidang TIK Korea Selatan masing-masing tercatat 176,9 miliar dolar AS dan 108,4 miliar dolar AS, dan mencapai surplus 68,5 miliar dolar AS.Ekspor Korea Selatan mengalami penurunan 19,7 persen akibat stagnasi di pasar TIK meliputi semikonduktor, display, telepon seluler, serta kemerosotan ekonomi global. Namun nilai ekspor Korea Selatan menempati urutan ketiga dalam sejarah Korea Selatan dengan capaian 176,9 miliar dolar AS.Sementara itu, ekspor untuk baterai sekunder (isi ulang) dan televisi masing-masing mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen dan 85,8 persen. Selain itu, ekspor untuk komputer juga mengalami kenaikan sebesar 28,9 persen.Volume surplus mengalami penurunan di kebanyakan bidang seperti semikonduktor, display, telepon seluler, dan lainnya kecuali baterai sekunder.