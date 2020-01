Film “Parasite” Raih Penghargaan Utama di SAG Awards 202

Photo : YONHAP News

Para pemeran film Korea Selatan "Parasite" pada hari Minggu (19/01/20) menerima kehormatan tertinggi di Screen Actors Guild (SAG) Awards di Los Angeles, Amerika Serikat.Song Kang-ho, Park So-dam, Choi Woo-shik, Lee Jung-eun dan Lee Sun-kyun menerima tepuk tangan berdiri yang meriah ketika mereka melangkah ke atas panggung untuk menerima penghargaan SAG untuk Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture.Berbicara atas nama para pemeran, Song mengatakan ia merasa terhormat untuk menerima penghargaan besar di depan aktor-aktor hebat yang ia hormati, sembari menambahkan bahwa ia akan selalu mengingat momen indah itu.Karya sutradara Bong Joon-ho ini mengalahkan empat pesaing lainnya, termasuk film "The Irishman" karya Martin Scorsese dan film era 1960-an karya Quentin Tarantino yang berjudul "Once Upon a Time in Hollywood“.Film ini juga menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan penghargaan tersebut.Penghargaan terbaru ini memiliki makna khusus karena tidak ada anggota pemeran film “Parasite" yang pernah menerima nominasi atau penghargaan individu meskipun film tersebut sukses dan menerima berbagai penghargaan internasional. SAG Awards umumnya dianggap sebagai penentu utama yang akan memengaruhi Academy Award atau Oscar menjelang upacara penghargaan pada bulan depan di Los Angeles.Sementara itu, film "Parasite" telah dinominasikan untuk enam penghargaan Oscar, termasuk film terbaik.