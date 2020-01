AS Pastikan Kerja Sama Antar-Korea Harus Sejalan dengan Kemajuan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menegaskan kembali bahwa Korea Selatan dan AS bekerja bersama untuk memastikan bahwa kerja sama antar-Korea sejalan dengan kemajuan denuklirisasi Korea Utara.Seorang pejabat kementerian menyampaikan posisi tersebut pada hari Senin (21/01/20) sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis dari kantor berita Yonhap News yang berbasis di Seoul mengenai langkah Korea Selatan untuk mempertimbangkan wisata individu ke Korea Utara dalam upaya memperluas kerja sama antar-Korea.Pejabat itu dilaporkan mengatakan bahwa AS mendukung kerja sama antar-Korea dan berkoordinasi dengan sekutunya agar Korea Selatan memastikan kerja sama tersebut berlangsung sesuai dengan kemajuan denuklirisasi.Sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk mengadakan pembicaraan dengan Pyongyang tentang kemungkinan mengadakan tur ke Korea Utara secara individual, sembari menekankan bahwa tur tersebut tidak dikenakan sanksi PBB atau AS.