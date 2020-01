Aliansi Five Eyes Bertambah dengan Kehadiran Korsel, Jepang, dan Prancis

Photo : KBS News

Kantor Berita Kyodo Jepang melaporkan hari Minggu (26/01/20) lalu bahwa aliansi pertukaran informasi intelijen "Five Eyes" bertambah dengan kehadiran Korea Selatan, Jepang, dan Prancis.Menurutnya, badan intelijen dari lima negara, Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yaitu Five Eyes meluncurkan badan intelijen yang lebih luas termasuk Korea Selatan, Jepang dan Prancis untuk meningkatkan kerja sama terkait informasi terhadap Korea Utara.Delapan negara tersebut telah menyepakati cara untuk mengumpulkan informasi terkait Korea Utara pada musim gugur tahun lalu, dan pihaknya tengah menyediakan kerangka petukaran informasi untuk membatasi China yang meningkatkan tekanan kepada negara-negara sekitarnya.Five Eyes berkembang menjadi aliansi lima negara setelah perjanjian UKUSA yang ditandatangani oleh AS dan Inggris dalam rangka untuk bertukar sinyal-sinyal intelijen setelah Perang Dunia Kedua.