Rasio Penggunaan SNS Korsel Turun untuk Pertama Kali pada Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Rasio penggunaan jejaring sosial (SNS) di Korea Selatan mengalami penurunan untuk pertama kali dalam waktu 8 tahun.Menurut hasil survei dari Lembaga Penelitian Kebijakan Telekomunikasi (KISDI) yang dilaksanakan kepada 10.864 orang, 47,7% responden menjawab mereka menggunakan SNS.Rasio penggunaan SNS terus meningkat sejak tahun 2011 lalu, namun rasionya menurun pada tahun 2019 lalu setelah mencatat rekor 48,2% pada tahun 2018.Urutan SNS yang paling sering digunakan adalah Facebook dengan 29,6%, kemudian disusul Kakao Story 26,3%, Instagram 19,3%, Naver Band 10,6%, Twitter 5,3%, dan seterusnya.Di antara SNS tersebut, hanya instragram yang mengalami pertumbuhan dalam penggunaannya setelah tercatat 0,4% pada tahun 2014 lalu.Sementara, waktu penggunaan televisi tercatat paling panjang dengan 3 jam 2 menit per hari. Waktu penggunaan telepon seluler per hari mencapai 1 jam 54,29 menit, dan waktu penggunaan telepon berkabel per hari mencapai 5,38 menit.Waktu penggunaan komputer tercatat 1 jam 9 menit, sedangkan waktu penggunaan media kertas tercatat 29 menit, turun separuh dari 53 menit pada tahun 2011 lalu.