WHO Perbaiki Risiko Global Virus Corona Baru ke Tingkat “Tinggi”

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dilaporkan telah merevisi penilaian risiko global terhadap virus corona baru menjadi "tinggi" dari "moderat".Menurut AFP pada hari Senin (27/01/20) waktu setempat, badan PBB itu mengatakan dalam laporan situasi hari Minggu (26/01/20) malam bahwa “risikonya sangat tinggi di China, tinggi di tingkat regional dan tinggi di tingkat global.”Juru Bicara WHO, Fadela Chaib menjelaskan bahwa pihaknya telah menyatakan ada kesalahan dalam laporan sebelumnya pada hari Kamis (23/01/20), Jumat (24/01/20) dan Sabtu (25/01/20) yang “secara tidak benar” menyatakan bahwa situasi di tingkat global “moderat". Ia menambahkan bahwa kesalahan itu adalah "kesalahan dalam kata-kata semata."WHO pada pekan lalu berhenti menyatakan bahwa virus corona jenis baru ini adalah keadaan darurat kesehatan internasional. Sementara itu, Direktur Jendral WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus telah tiba di Beijing untuk berdiskusi dengan para pejabat China.