Jumlah Penumpang Kereta Bawah Tanah Seoul Tahun Lalu Capai 2,7 Miliar Orang

Jumlah penumpang kereta bawah tanah di kota Seoul untuk tahun lalu dibukukan melebihi 2,7 miliar orang.Seoul Metro mengatakan pada hari Selasa (28/01/20) bahwa jumlah total penumpang dari sembilan jalur kereta bawah tanah yang dioperasikan di sekitar kota Seoul mencapai 2.726.250.000 orang untuk tahun 2019, dengan rata-rata penumpang sebanyak 7.468.180 orang per hari.Jalur 2 Stasiun Gangnam dinyatakan sebagai stasiun dengan jumlah penumpang terbanyak untuk tahun lalu dengan capaian rata-rata 141.597 orang per hari.Jalur 2 diketahui membawa penumpang yang terbanyak dengan rata-rata 2.224.548 orang per hari. Angka tersebut menguasai 29,8 persen dari total penumpang kereta bawah tanah Seoul.Kereta bawah tanah saat waktu berangkat dan pulang kantor diketahui yang paling ramai dengan menguasai 32,4 persen dari total penumpang.