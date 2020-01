Surplus Perdagangan Terbesar Terhadap Korsel adalah Hong Kong

Photo : YONHAP News

Diketahui bahwa negara yang mengalami surplus terbanyak terhadap Korea Selatan dari sisi perdagangan pada tahun lalu adalah Hong Kong, bukan China.Menurut data yang dirilis Kantor Pajak Korea Selatan pada hari Selasa (28/01/20), surplus perdagangan Korea Selatan terhadap Hong Kong untuk tahun lalu, mencapai 30,13 miliar dolar AS, terbanyak di antara semua mitra dagang dengan Korea Selatan.China menempati urutan kedua dengan surplus 28,98 miliar dolar AS, meskipun negara itu tetap berada di urutan teratas selama 10 tahun terakhir dalam periode tahun 2009-2018.Sedangkan negara yang mengalami defisit terbesar bagi Korea Selatan adalah Jepang. Namun nilai defisit untuk tahun lalu hanya mencapai 19,26 miliar dolar AS, yang menyentuh titik terendah dalam 16 tahun terakhir.Menurut jumlah ekspor saja, mitra terbesar untuk Korea Selatan adalah China, disusul oleh Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong dan Jepang.Barang ekspor andalan Korea Selatan adalah semikonduktor yang menguasai 17,3 persen dari total nilai ekspornya.