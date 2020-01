Surplus Perdagangan Korsel Lewat FTA Capai 71,5 Miliar Dolar AS

Photo : KBS News

Di tengah merosotnya perekonomian global termasuk sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China, Korea Selatan berhasil membuat kinerja yang signifikan dalam perdagangan dengan negara-negara yang telah mengadakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) pada tahun lalu,Hal itu dinyatakan dalam laporan tentang tren perdagangan impor dan ekspor lewat FTA pada tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pajak Korea Selatan pada hari Kamis (30/01/20).Nilai perdagangan antara Korea Selatan dengan negara-negara yang telah mengadakan FTA untuk tahun lalu, mencapai 725,2 miliar dolar AS, termasuk 398,4 miliar dolar AS dalam nilai ekspor dan 326,8 miliar dolar dalam nilai impor.Jumlah tersebut turun 6,2 persen jika dibanding dengan setahun sebelumnya, dan surplus neraca perdagangan itu juga ikut turun menjadi 71,5 miliar dolar AS dari satu tahun lalu yang mencapai 104 miliar dolar AS.Namun laporan tersebut menunjukkan nilai perdagangan dengan negara-negara yang telah mengadakan FTA relatif baik jika dibandingkan perdagangan dengan negara-negara yang tidak mengadakan FTA.