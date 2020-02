Masyarakat Korsel Konsumsi Semangkuk Nasi dalam Sehari, Terendah dalam Sejarah

Photo : KBS News

Masyarakat Korea Selatan ternyata mengonsumsikan sekitar semangkuk nasi dalam satu hari sehingga konsumsi beras tercatat yang paling rendah sejak data statistik terkait mulai direkam.Badan Statistik Nasional Korea mengumumkan hasil pemeriksaan tentang konsumsi padi-padian tahun 2018 pada hari Kamis (30/10/20) kemarin.Pada tahun 2019, jumlah konsumsi beras per orang dalam satu rumah tangga mencapai 59,2 kilogram per tahun, kurang 3 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Jumlah tersebut hampir separuh dari jumlah konsumsi beras pada tahun 1989, yakni 30 tahun yang lalu.Konsumsi beras terus mengalami penurunan sejak tahun 1970 yang sempat mencatat 136,4 kilogram per tahun.Setiap individu Korea Selatan ternyata mengonsumsi beras sebanyak 162,1 gram per hari pada tahun 2019 dan berkurang 3,1 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Jumlah beras yang digunakan untuk makanan olahan mencapai 744.055 ton pada tahun lalu, berkurang 1,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya.