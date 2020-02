Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan berjudul "Minari" yang dibintangi oleh dua aktris ternama, Yoon Yeo-jeong dan Han Ye-ri mendapat penghargaan di Festival Film Sundance ke-36.Pihak penyelenggara Festival Film Sundance menyatakan bahwa film tersebut menerima penghargaan film terbaik pilihan juri (The Grand Jury Prize) dan film terbaik pilihan penonton (The Audience Award) di nominasi film Amerika Serikat.Film "Minari" menceritakan kisah sebuah keluarga Korea Selatan yang bermigrasi ke taman pertanian di provinsi Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1980-an untuk mencapai impian pergi ke Amerika Serikat atau yang dikenal dengan sebutan "American Dream".Selain dua aktris asal Korea Selatan tersebut, aktor-aktor lain seperti Steven Yeun, Will Patton, Alan S. Kim, Noel Kate Cho, dan lainnya juga mengambil peran dalam film tersebut. Film itu disutradarai oleh Lee Isaac Chung yang pernah menyutradarai film "Munyurangabo".Festival Film Sundance adalah festival film indie yang dibuat oleh sutradara yang merangkap sebagai aktor, Robert Redford pada tahun 1985 lalu, dan digelar di Park City, Utah, Amerika Serikat.