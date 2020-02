BTS Pecahkan Rekor Terlama di Posisi Nomor Satu Chart

Photo : YONHAP News

Boy band Korea Selatan, BTS menjadi artis yang paling lama mempertahankan posisi nomor satu di chart "Social 50", Billboard, Amerika Serikat.Billboard menyatakan, per tanggal 3 Februari waktu setempat, BTS telah mempertahankan posisi nomor satu di chart tersebut selama 164 minggu, mengalahkan Justin Bieber yang sebelumnya mempertahankan posisi yang sama selama 163 minggu."Social 50" adalah sebuah chart berdasarkan data yang dianalisis oleh perusahaan analisis musik, Next Big Sound dan memperlihatkan daftar artis-artis yang paling populer di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan Wikipedia.Metode penghitungan chart tersebut menggabungkan jumlah teman/fans/pengikut setiap minggunya di akun resmi artis tersebut dan juga interaksi mereka. Chart ini terakhir kali diperbarui pada tanggal 30 Januari lalu dan berdasarkan chart tersebut, BTS telah melampaui rekor 163 minggu yang dicetak oleh Justin Bieber.Sementara itu, BTS baru saja merilis comeback trailernya, "Outro : Ego" pada tanggal 3 Februari, lagu single berjudul, "Black Swan" pada tanggal 17 Januari dan "Interlude : Shadow" pada tanggal 10 Januari lalu untuk album "MAP OF THE SOUL : 7". Mereka akan mengadakan comeback resmi pada tanggal 21 Februari mendatang.