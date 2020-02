WHO Prihatin Penyebaran Berita Palsu Mengenai Virus Corona Baru

Photo : KBS News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa berita palsu tentang virus corona jenis baru semakin menyebar.Dalam laporan harian mengenai penyebaran virus corona jenis baru pada hari Minggu (02/02/20) waktu setempat, WHO mengatakan bahwa berita yang salah dan informasi palsu bisa lebih berbahaya bagi publik.Meskipun bawang putih dikenal memiliki antibakteri, tetapi tidak ada bukti bahwa bawang putih efektif melawan virus corona jenis baru. Selain itu, juga tidak ada fakta bahwa dengan mengoleskan minyak wijen atau mencuci hidung dengan air garam dapat mencegah wabah tersebut.WHO menjelaskan pihaknya juga akan meningkatkan upaya untuk memonitor dengan ketat informasi yang salah lewat situs jejaring online, seperti Facebook dan Twitter.Sementara itu, WHO menyampaikan posisi kritis atas setiap negara yang mengambil langkah pembatasan atau larangan masuk para wisatawan yang datang dari China.WHO sebelumnya mengumumkan keadaan darurat kesehatan internasional, namun tidak merekomendasikan pembatasan perjalanan atau perdagangan dengan China.